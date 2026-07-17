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Лига Европы
17 июля 2026, 01:13 |
623
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Первый капитан сборной Украины раскритиковал Динамо после победы в ЛЕ

Юрий Шелепницкий остался недоволен игрой киевского клуба в матче против «Университати»

17 июля 2026, 01:13 |
623
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Первый капитан сборной Украины раскритиковал Динамо после победы в ЛЕ
ФК Динамо Киев
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Первый капитан в истории сборной Украины Юрий Шелепницкий остался недоволен игрой киевского «Динамо» в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Подопечные Игоря Костюка одолели румынскую «Университатю» Клуж в серии пенальти (0:0 4:2) и пробились в следующую стадию, где сыграют против греческого ПАОКа.

«Снисходительно к такому футболу можно отнестись только потому, что это первые официальные матчи после сборов. Фактически динамовцы играли еще под нагрузками. Заметно, что специально к поединкам этого раунда киевляне не готовились.

«Динамо» выглядело тяжело. Не хватило, как и неделей ранее, реализации. Вся команда играла где-то до 70-й минуты. Замены нужны были, но они ничего не дали, совершенно не освежили игру.

Уровень футбола «бело-синих» на данный момент очень низкий. Киевляне имели дело с откровенным середняком румынского футбола. Мы до сих пор считаем себя сильными на европейской арене, но это уже не так... Понятно, что хочется проходить дальше, однако не через такие мучения!

Удивляют четыре тайма без забитых голов. Вопрос в том, почему Костюк не выпустил на замену более свежего форварда. Пономаренко сыграл не на своем уровне.

Матвей старался, много бегал, накрывал соперников. Единственный момент, за который его действительно можно похвалить, это удар головой, после которого мяч попал в перекладину.

Динамовцы говорили перед матчем в Румынии, что готовы на сто процентов... На самом деле можно констатировать, что «Динамо» готово где-то на 60-70 процентов. Футболисты еще откровенно не понимают друг друга на поле. Как показатель – футбол в исполнении Волошина. Он просто потерялся – во всем!

Надо втягиваться в сезон. Поскольку все началось с таких ранних стадий еврокубков, то придется максимально включаться уже на летней дистанции», – уверен Шелепницкий.

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Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Динамо Киев Юрий Шелепницкий Игорь Костюк Матвей Пономаренко Назар Волошин (Динамо)
Николай Тытюк Источник: Footboom
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Волошин це мінус один , як і Шапоренко.!!! 
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