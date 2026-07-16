Пропустили в конце матча. Эпицентр проиграл хорватскому клубому Горица

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Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел контрольный матч на сборах в Словении.

16 июля в 18:00 Эпицентр проиграл командеи Горица (Велика-Горица) из Хорватии (0:1).

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Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.

Спарринг прошел в словенском городе Краньска Гора.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

17 июля в 19:30 Эпицентр в Словении сыграет спарринг против венгерского клуба Залаэгерсег.

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Товарищеский матч

15 июля 2026. Краньска Гора (Словения)

18:00. Эпицентр (Украина) – Горица (Хорватия) – 0:1

Гол: 90 мин

Эпицентр: Билык, Горин, Нил Кош, Бойко, Климець Себерио, Таварес, Миронюк, Сифуэнтес, Рохас, Сидун.

На замену выходили: Григоращук, Липовуз, три игрока на просмотре.

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