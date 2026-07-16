Пропустили в конце матча. Эпицентр проиграл хорватскому клубому Горица
Клуб УПЛ сыграл товарищеский поединок на сборах в Словении
Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел контрольный матч на сборах в Словении.
16 июля в 18:00 Эпицентр проиграл командеи Горица (Велика-Горица) из Хорватии (0:1).
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Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.
Спарринг прошел в словенском городе Краньска Гора.
В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.
17 июля в 19:30 Эпицентр в Словении сыграет спарринг против венгерского клуба Залаэгерсег.
Товарищеский матч
15 июля 2026. Краньска Гора (Словения)
18:00. Эпицентр (Украина) – Горица (Хорватия) – 0:1
Гол: 90 мин
Эпицентр: Билык, Горин, Нил Кош, Бойко, Климець Себерио, Таварес, Миронюк, Сифуэнтес, Рохас, Сидун.
На замену выходили: Григоращук, Липовуз, три игрока на просмотре.
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