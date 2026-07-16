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Товарищеские матчи
Эпицентр
16.07.2026 18:00 – FT 0 : 1
Горица (Велика-Горица)
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 20:43 | Обновлено 16 июля 2026, 21:32
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0

Пропустили в конце матча. Эпицентр проиграл хорватскому клубому Горица

Клуб УПЛ сыграл товарищеский поединок на сборах в Словении

16 июля 2026, 20:43 | Обновлено 16 июля 2026, 21:32
119
0
Пропустили в конце матча. Эпицентр проиграл хорватскому клубому Горица
ФК Эпицентр
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Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел контрольный матч на сборах в Словении.

16 июля в 18:00 Эпицентр проиграл командеи Горица (Велика-Горица) из Хорватии (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.

Спарринг прошел в словенском городе Краньска Гора.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

17 июля в 19:30 Эпицентр в Словении сыграет спарринг против венгерского клуба Залаэгерсег.

Товарищеский матч

15 июля 2026. Краньска Гора (Словения)

18:00. Эпицентр (Украина) Горица (Хорватия) – 0:1

Гол: 90 мин

Эпицентр: Билык, Горин, Нил Кош, Бойко, Климець Себерио, Таварес, Миронюк, Сифуэнтес, Рохас, Сидун.

На замену выходили: Григоращук, Липовуз, три игрока на просмотре.

Инфографика

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товарищеские матчи Сергей Нагорняк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Горица (Хорватия)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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