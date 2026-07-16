Алексей БЕЛИК: «Работаем в двуразовом режиме тренировок»

Главный тренер юношеской команды донецкого «Шахтера» U-21 Алексей Белик поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– «Шахтер» U-21 продолжает готовиться к сезону. Как вы оцениваете нынешний этап работы и насколько довольны тем, как футболисты выкладываются?

– Этим этапом подготовки очень доволен, ведь он проходит продуктивно, и всё, что запланировали, выполняем. Футболисты работают на тренировках в хорошем настроении и уже проделали большой объём работы как с мячом, так и без него. Работаем в режиме двухразовых тренировок и продолжим в том же духе.

– В рамках подготовки состоялся первый межсезонный спарринг – с «Брацлавом». Насколько он был содержательным?

– Не скажу, что этот матч был слишком информативным, ведь нельзя утверждать, что мы сыграли очень хорошо или, наоборот, плохо. Для этого периода, когда команда работает под большими нагрузками, я доволен игрой и тем, что ребята демонстрировали на футбольном поле. Безусловно, не всё получалось, но в целом игра была нормальной. Есть над чем работать и что совершенствовать.

– Раньше вы работали с немалой группой футболистов в «Шахтере» U-19. Это облегчает работу тренерского штаба и подопечных?

– Когда у тебя мало игроков, ты можешь уделить больше внимания каждому исполнителю индивидуально. Впрочем, с точки зрения построения тренировочного процесса есть и минусы. Например, если необходимо работать в больших группах, условно во время тактических занятий, тогда нехватка игроков сказывается. Поэтому есть плюсы и минусы как в работе с небольшой группой футболистов, так и с большой. Думаю, мы хорошо со всем справляемся.

– Каким должен быть главный итог этих учебно-тренировочных сборов, когда команда приблизится к первым официальным матчам?

– Я уже отмечал, что мы выполнили большой объем беговой работы как с мячом, так и без него. Далее мы переходим к тому, что этот объем будет постепенно уменьшаться, зато будем работать над интенсивностью. В конце недели сыграем еще два товарищеских матча, где постараемся задействовать как можно больше игроков. Также вскоре в расположение команды вернутся игроки, вызывавшиеся в сборную, которые сначала будут заниматься по индивидуальной программе, чтобы догнать партнеров по функциональной подготовке. Мы должны подойти к началу сезона в хорошей форме.