Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей БЕЛИК: «Работаем в двуразовом режиме тренировок»
Молодежные турниры
16 июля 2026, 17:17 | Обновлено 16 июля 2026, 17:18
48
0

Алексей БЕЛИК: «Работаем в двуразовом режиме тренировок»

Главный тренер «Шахтера» U-21 поделился впечатлениями от предсезонных сборов

16 июля 2026, 17:17 | Обновлено 16 июля 2026, 17:18
48
0
Алексей БЕЛИК: «Работаем в двуразовом режиме тренировок»
ФК Шахтер. Алексей Белик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер юношеской команды донецкого «Шахтера» U-21 Алексей Белик поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– «Шахтер» U-21 продолжает готовиться к сезону. Как вы оцениваете нынешний этап работы и насколько довольны тем, как футболисты выкладываются?

– Этим этапом подготовки очень доволен, ведь он проходит продуктивно, и всё, что запланировали, выполняем. Футболисты работают на тренировках в хорошем настроении и уже проделали большой объём работы как с мячом, так и без него. Работаем в режиме двухразовых тренировок и продолжим в том же духе.

– В рамках подготовки состоялся первый межсезонный спарринг – с «Брацлавом». Насколько он был содержательным?

– Не скажу, что этот матч был слишком информативным, ведь нельзя утверждать, что мы сыграли очень хорошо или, наоборот, плохо. Для этого периода, когда команда работает под большими нагрузками, я доволен игрой и тем, что ребята демонстрировали на футбольном поле. Безусловно, не всё получалось, но в целом игра была нормальной. Есть над чем работать и что совершенствовать.

– Раньше вы работали с немалой группой футболистов в «Шахтере» U-19. Это облегчает работу тренерского штаба и подопечных?
– Когда у тебя мало игроков, ты можешь уделить больше внимания каждому исполнителю индивидуально. Впрочем, с точки зрения построения тренировочного процесса есть и минусы. Например, если необходимо работать в больших группах, условно во время тактических занятий, тогда нехватка игроков сказывается. Поэтому есть плюсы и минусы как в работе с небольшой группой футболистов, так и с большой. Думаю, мы хорошо со всем справляемся.

– Каким должен быть главный итог этих учебно-тренировочных сборов, когда команда приблизится к первым официальным матчам?

– Я уже отмечал, что мы выполнили большой объем беговой работы как с мячом, так и без него. Далее мы переходим к тому, что этот объем будет постепенно уменьшаться, зато будем работать над интенсивностью. В конце недели сыграем еще два товарищеских матча, где постараемся задействовать как можно больше игроков. Также вскоре в расположение команды вернутся игроки, вызывавшиеся в сборную, которые сначала будут заниматься по индивидуальной программе, чтобы догнать партнеров по функциональной подготовке. Мы должны подойти к началу сезона в хорошей форме.

По теме:
Оболонь – Чернигов – 3:2. Спарринг в Буче. Видео голов и обзор
Максим МАЛЫШЕВ: «Первые недели показались достаточно продуктивными»
Заря Луганск – Коньяспор – 1:2. Удар Будковского. Видео голов и обзор
Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Алексей Белик Шахтер Донецк U-21 чемпионат Украины по футболу U-21
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Футбол | 16 июля 2026, 12:47 14
Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо

Кристиан мечтает играть за «Барселону»

Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 16 июля 2026, 08:10 0
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен

Дерек уверен в победе украинца

Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Футбол | 16.07.2026, 08:53
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
На просмотре в Эпицентре находятся два потенциальных новичка
Футбол | 16.07.2026, 16:06
На просмотре в Эпицентре находятся два потенциальных новичка
На просмотре в Эпицентре находятся два потенциальных новичка
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 15.07.2026, 19:45
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 06:47 6
Футбол
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
15.07.2026, 06:43
Футбол
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
15.07.2026, 08:08 21
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.07.2026, 07:45 1
Бокс
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
15.07.2026, 15:08 3
Футбол
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
14.07.2026, 22:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем