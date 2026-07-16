Аргентина в 7-й раз сыграет в финале чемпионата мира. Кто имеет больше?

Сборная Аргентины пробилась в финал чемпионата мира 2026 после непростой дуэли с Англией (2:1).

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Подопечные Лионеля Скалони оформили невероятный камбэк, забив дважды после 84-й минуты. В главном матче турнира аргентинцы 19 июля сыграют с Испанией.

Благодаря победе над Англией сборная Аргентины примет участие в седьмом финале мундиаля в своей истории.

Статистика Аргентины в финалах чемпионатов мира равная: команда трижды завоевывала трофей (1978, 1986, 2022), но также трижды терпела поражение (1930, 1990, 2014).

Больше всего финальных матчей на мундиалях провела Германия, которая восемь раз боролась за золото, но лишь четыре раза побеждала.

В тройку также входит Бразилия с семью финалами и пятью триумфами.

Топ-5 сборных, чаще всего игравших в финалах ЧМ: