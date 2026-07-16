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  4. Месси оформил 11-й и 12-й ассист на чемпионатах мира
Чемпионат мира
16 июля 2026, 00:06 |
1410
4

Месси оформил 11-й и 12-й ассист на чемпионатах мира

Вспомним авторов всех голов с передач Месси на мировых первенствах

16 июля 2026, 00:06 |
1410
4 Comments
Месси оформил 11-й и 12-й ассист на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился 11-м и 12-м ассистом на чемпионатах мира.

Произошло это в полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии.

Месси оформил 12 ассистов в течение 6 мировых первенств, среди которых текущий мундиаль стал рекордным

  • 2026 – 4
  • 2022 – 3
  • 2018 – 2
  • 2014 – 1
  • 2010 – 1
  • 2006 – 1

Результативные передачи Лионеля Месси на чемпионатах мира (12)

  • 2026: на Лаутаро Мартинеса, против Англии
  • 2026: на Энцо Фернандеса, против Англии
  • 2026: на Алексиса Макаллистера, против Швейцарии
  • 2026: на Кристиана Ромеро против Египта
  • 2022: на Хулиана Альвареса, против Хорватии
  • 2022: на Науэля Молину, против Нидерландов
  • 2022: на Энцо Фернандеса, против Мексики
  • 2018: на Серхио Агуэро, против Франции
  • 2018: на Габриэле Меркадо, против Франции
  • 2014: на Анхеля Ди Марию против Швейцарии
  • 2010: на Карлоса Тевеса, против Мексики
  • 2006: на Эрнана Креспо, против сборной Сербии и Черногории
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 4
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просто кращий! коли треба було допоміг команді зробити результат! а де був Мбаппе у матчі проти іспанців??? от і вся різниця. їм усім до Мессі як до неба рачки
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+6
Мессі! Найкращий в історії! Геній футболу!
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+2
якби не Лео, арги грали б матч за 3 місце
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+2
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