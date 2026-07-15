Англия – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 июля сборные Англии и Аргентины проводят матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Встреча стартовала в 22:00 по Киеву.

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Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля

Англия – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)

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Англия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция