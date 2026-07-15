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Чемпионат мира
15 июля 2026, 22:05 | Обновлено 15 июля 2026, 22:07
5197
0

Англия – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

15 июля 2026, 22:05 | Обновлено 15 июля 2026, 22:07
5197
0
Англия – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukrain
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15 июля сборные Англии и Аргентины проводят матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Встреча стартовала в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля

Англия – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Англия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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