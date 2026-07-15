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  4. Вингер сборной Франции может перейти в Реал после вылета с чемпионата мира
Чемпионат мира
15 июля 2026, 18:07 |
608
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Вингер сборной Франции может перейти в Реал после вылета с чемпионата мира

Майкл Олисе может покинуть немецкую «Баварию» и присоединиться к мадридскому «Реалу»

15 июля 2026, 18:07 |
608
2 Comments
Вингер сборной Франции может перейти в Реал после вылета с чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Вингер немецкой «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе намерен определиться со своим будущим после вылета из чемпионата мира, где его команда проиграла Испании (0:2).

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который получил одобрение на трансфер от главного тренера Жозе Моуриньо и приступил к организации сделки.

Олисе намерен сообщить о своем решении до начала предсезонной подготовки «Баварии», чтобы избежать затягивания трансферной саги на несколько недель.

По информации источника, молодость, атакующий талант, универсальность на обоих флангах и потенциал для роста Олисе делают его одним из самых востребованных игроков для «Реала».

Переход француза в чемпионат Испании обойдется королевскому клубу от 150 до 200 миллионов евро. «Бавария» не будет препятствовать трансферу игрока и будет ждать ответа Олисе.

В прошлом сезоне вингер провел 52 матча, в которых забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу. В активе француза – семь матчей и пять ассистов на чемпионате мира.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу Бавария Майкл Олисе Реал Мадрид трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Bernabéu Digital
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Головне щоб він в Реалі заграв 
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Может в ПСЖ?  А то вон черепашка перешел в Реал ради ЗМ и пролетает опять мимо. А по зп и Бавария способна накормить
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