Вингер сборной Франции может перейти в Реал после вылета с чемпионата мира

Вингер немецкой «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе намерен определиться со своим будущим после вылета из чемпионата мира, где его команда проиграла Испании (0:2).

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который получил одобрение на трансфер от главного тренера Жозе Моуриньо и приступил к организации сделки.

Олисе намерен сообщить о своем решении до начала предсезонной подготовки «Баварии», чтобы избежать затягивания трансферной саги на несколько недель.

По информации источника, молодость, атакующий талант, универсальность на обоих флангах и потенциал для роста Олисе делают его одним из самых востребованных игроков для «Реала».

Переход француза в чемпионат Испании обойдется королевскому клубу от 150 до 200 миллионов евро. «Бавария» не будет препятствовать трансферу игрока и будет ждать ответа Олисе.

В прошлом сезоне вингер провел 52 матча, в которых забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу. В активе француза – семь матчей и пять ассистов на чемпионате мира.