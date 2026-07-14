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  4. Франция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
14 июля 2026, 22:05 |
6706
0

Франция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

14 июля 2026, 22:05 |
6706
0
Франция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июля сборные Франции и Испании проводят матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 14 июля

Франция – Испания – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Франция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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