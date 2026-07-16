У Пономаренко отреагировали на информацию о трансфере в Галатасарай

Представитель нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко Максим Карагодин отреагировал на информацию турецких СМИ о якобы предстоящем трансфере форварда в «Галатасарай».

«Это ерунда. Я не комментирую ничего, касающегося каких-либо переговоров», – заявил агент Пономаренко в комментарии для «Футбол 24».

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.