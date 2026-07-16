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  4. У Пономаренко отреагировали на информацию о трансфере в Галатасарай
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 08:32 |
1295
2

У Пономаренко отреагировали на информацию о трансфере в Галатасарай

Агент Матвея Карагодина опроверг эти слухи

16 июля 2026, 08:32 |
1295
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У Пономаренко отреагировали на информацию о трансфере в Галатасарай
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Представитель нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко Максим Карагодин отреагировал на информацию турецких СМИ о якобы предстоящем трансфере форварда в «Галатасарай».

«Это ерунда. Я не комментирую ничего, касающегося каких-либо переговоров», – заявил агент Пономаренко в комментарии для «Футбол 24».

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Максим Карагодин Галатасарай
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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Олыйченко - самодостатный чувак. Сам придумав, сам спростував. Завтра знов кудись продавати буде. )))
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Жена против Турции. Вот бы на Кипр или Кюросао.
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