Президент клуба УПЛ решил назначить главным тренером военного ВСУ

Украинский специалист Александр Протченко заявил, что стал главным тренером ФК Кудровка. Такое решение принял президент клуба Роман Солодаренко.

– Хотя официального подтверждения вашего назначения главным тренером от клуба не было, но президент уже говорил, что именно вы остаетесь в должности. Можете немного приоткрыть занавес этого процесса? Были ли для вас какие-либо предварительные договоренности или понимание, что после сохранения прописки в УПЛ вы останетесь в клубе как главный тренер?

– Контракт подписан на один год. Сразу после этого президент выразил мне поддержку и сказал, чтобы я приступал к работе и выполнял стоящие перед клубом задачи.

– Это ваш первый полноценный опыт работы главным тренером на уровне УПЛ. Какие профессиональные цели ставите перед собой лично?

– Хочу задержаться на этом уровне на долгий срок.

– Какой футбол вы хотите видеть от Кудровки уже в следующем сезоне?

– Вертикальный, агрессивный, чтобы команда создавала моменты и была нацелена на ворота соперника, – сказал Александр.

Александр Протченко подписал контракт с ФК Кудровка на один год – до лета 2027. В свое время Александр защищал Украину от оккупантов, воевав с представителями рф в ВСУ.