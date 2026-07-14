Президент клуба УПЛ решил назначить главным тренером военного ВСУ
Александр Протченко стал главным тренером ФК Кудровка
Украинский специалист Александр Протченко заявил, что стал главным тренером ФК Кудровка. Такое решение принял президент клуба Роман Солодаренко.
– Хотя официального подтверждения вашего назначения главным тренером от клуба не было, но президент уже говорил, что именно вы остаетесь в должности. Можете немного приоткрыть занавес этого процесса? Были ли для вас какие-либо предварительные договоренности или понимание, что после сохранения прописки в УПЛ вы останетесь в клубе как главный тренер?
– Контракт подписан на один год. Сразу после этого президент выразил мне поддержку и сказал, чтобы я приступал к работе и выполнял стоящие перед клубом задачи.
– Это ваш первый полноценный опыт работы главным тренером на уровне УПЛ. Какие профессиональные цели ставите перед собой лично?
– Хочу задержаться на этом уровне на долгий срок.
– Какой футбол вы хотите видеть от Кудровки уже в следующем сезоне?
– Вертикальный, агрессивный, чтобы команда создавала моменты и была нацелена на ворота соперника, – сказал Александр.
Александр Протченко подписал контракт с ФК Кудровка на один год – до лета 2027. В свое время Александр защищал Украину от оккупантов, воевав с представителями рф в ВСУ.
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