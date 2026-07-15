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  4. Михаил МУДРИК: «Ничего не получилось, я разочарован»
Англия
15 июля 2026, 21:22 |
570
0

Михаил МУДРИК: «Ничего не получилось, я разочарован»

Футболист вспомнил сорвавшийся трансфер в «Арсенал»

15 июля 2026, 21:22 |
570
0
Михаил МУДРИК: «Ничего не получилось, я разочарован»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Михаил Мудрик вспомнил неудачный переход в «Арсенал», который был близок к завершению в январе 2023 года.

«Думаю, каждый футболист мечтает о Премьер-лиге. «Арсенал» — очень хорошая команда с замечательным тренером. Мне нравится, как они играют. Со своей стороны я не мог сказать «нет», но трансфер зависит не только от решения игрока.

В итоге ничего не получилось, и тогда я был разочарован. Сейчас я в «Челси». У меня были сложные моменты, но я каждый день работаю, сосредоточен на развитии своей карьеры и хочу вернуться сильнее», — сказал украинский футболист.

Напомним, Мудрик присоединился к «Челси» в январе 2023 года, хотя долгое время главным претендентом на его подписание считался именно «Арсенал».

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси трансферы АПЛ трансферы Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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