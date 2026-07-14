Жирона получила позитивные новости по Ваната
Владислав вернулся к тренировкам в общей группе
24-летний украинский форвард Владислав Ванат вернулся к командным тренировкам с «Жироной».
Подготовка Ваната к сезону в общей группе внушает оптимизм, хотя еще в начале июля он занимался по индивидуальной программе.
Причиной длительного отсутствия Владислава на тренировках «Жироны» стало восстановление после травмы, которую нападающий получил в апрельском матче с «Вильярреалом».
«На сегодняшней тренировке можно было увидеть Ваната, тренировавшегося в общей группе. На прошлой неделе он тренировался отдельно от своих партнеров по команде, восстанавливаясь после травмы», – сказал Арнау Поу.
В первом сезоне за «Жирону» Ванат отыграл 29 матчей, забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.
🏋🏼♂️ A l’entrenament d’avui s’ha pogut veure Vanat entrenant amb el grup. La setmana passada s’entrenava al marge dels seus companys mentre es recuperava de la lesió. pic.twitter.com/aqvkqOZ8sZ— Arnau Pou (@arnaupouu) July 13, 2026
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