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Испания
14 июля 2026, 10:02 | Обновлено 14 июля 2026, 10:05
514
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Жирона получила позитивные новости по Ваната

Владислав вернулся к тренировкам в общей группе

14 июля 2026, 10:02 | Обновлено 14 июля 2026, 10:05
514
1 Comments
Жирона получила позитивные новости по Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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24-летний украинский форвард Владислав Ванат вернулся к командным тренировкам с «Жироной».

Подготовка Ваната к сезону в общей группе внушает оптимизм, хотя еще в начале июля он занимался по индивидуальной программе.

Причиной длительного отсутствия Владислава на тренировках «Жироны» стало восстановление после травмы, которую нападающий получил в апрельском матче с «Вильярреалом».

«На сегодняшней тренировке можно было увидеть Ваната, тренировавшегося в общей группе. На прошлой неделе он тренировался отдельно от своих партнеров по команде, восстанавливаясь после травмы», – сказал Арнау Поу.

В первом сезоне за «Жирону» Ванат отыграл 29 матчей, забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.

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Владислав Ванат Жирона чемпионат Испании по футболу Сегунда тренировка учебно-тренировочные сборы травма
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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Ванат і Циганков залишаються ,тож Жирона може знову повернутись в Сегунду
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