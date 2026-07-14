Гуцуляк получил сенсационный вариант для продолжения карьеры
Вингер сборной Украины ведет переговоры о переходе в турецкий «Коджаэлиспор»
Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры после прекращения сотрудничества с «волками».
В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Коджаэлиспор», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока и предложить ему высокую зарплату.
Клуб, который занял десятое место по итогам прошлого сезона, ведет переговоры с агентом украинца, однако представителю турецкого города Измит придется выдержать серьезную конкуренцию.
Гуцуляк вызвал интерес со стороны «Коньяспора» и «Чорума», который занял четвертое место во втором по силе дивизионе, победил в плей-офф и завоевал путевку в Суперлигу.
Из-за привлекательных финансовых условий футболист сборной Украины готов продолжить карьеру в чемпионате Турции, однако не спешит с окончательным решением, чтобы оценить все полученные предложения.
Алексей защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.
После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.
ÖZEL | Kocaelispor ve Çorum FK, Ukraynalı milli oyuncu Oleksiy Gutsulyak ile ilgileniyor.— Fikret (@FikreetGul) July 13, 2026
Gutsulyak ile ayrıca bir süredir Konyaspor'da görüşüyor. pic.twitter.com/JUZZ76IhJA
🔴 Kocaelispor, son olarak Polissya forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oleksiy Gutsulyak ile ilgileniyor.— Boşuna Tıklama | KS (@bosunatiklamaKS) July 13, 2026
Oyuncuyla Çorum FK da ilgilenirken, Konyaspor da bir süredir görüşmelerini sürdürüyor.
(@FikreetGul) pic.twitter.com/34LCdv0E3D
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