Гуцуляк получил сенсационный вариант для продолжения карьеры

Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры после прекращения сотрудничества с «волками».

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Коджаэлиспор», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока и предложить ему высокую зарплату.

Клуб, который занял десятое место по итогам прошлого сезона, ведет переговоры с агентом украинца, однако представителю турецкого города Измит придется выдержать серьезную конкуренцию.

Гуцуляк вызвал интерес со стороны «Коньяспора» и «Чорума», который занял четвертое место во втором по силе дивизионе, победил в плей-офф и завоевал путевку в Суперлигу.

Из-за привлекательных финансовых условий футболист сборной Украины готов продолжить карьеру в чемпионате Турции, однако не спешит с окончательным решением, чтобы оценить все полученные предложения.

Алексей защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.

ÖZEL | Kocaelispor ve Çorum FK, Ukraynalı milli oyuncu Oleksiy Gutsulyak ile ilgileniyor.



Gutsulyak ile ayrıca bir süredir Konyaspor'da görüşüyor. pic.twitter.com/JUZZ76IhJA — Fikret (@FikreetGul) July 13, 2026