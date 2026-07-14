Реал купит лидера сборной Украины, но все зависит от Лунина

Мадридский «Реал» может в ближайшее время приобрести вратаря сборной Украины Анатолия Трубина из лиссабонской «Бенфики».

По информации испанских СМИ, в мадридском клубе внимательно следят за 24-летним вратарем на случай возможного ухода Андрея Лунина, который стремится получать больше игровой практики.

По данным источника, в случае продажи Лунина мадридский клуб может активизировать переговоры о трансфере Трубина.

Напомним, Трубин перешёл в «Бенфику» из «Шахтёра» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.