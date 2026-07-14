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Испания
14 июля 2026, 22:28 | Обновлено 14 июля 2026, 22:33
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0

Реал купит лидера сборной Украины, но все зависит от Лунина

В клуб может перейти Трубин

14 июля 2026, 22:28 | Обновлено 14 июля 2026, 22:33
370
0
Реал купит лидера сборной Украины, но все зависит от Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Мадридский «Реал» может в ближайшее время приобрести вратаря сборной Украины Анатолия Трубина из лиссабонской «Бенфики».

По информации испанских СМИ, в мадридском клубе внимательно следят за 24-летним вратарем на случай возможного ухода Андрея Лунина, который стремится получать больше игровой практики.

По данным источника, в случае продажи Лунина мадридский клуб может активизировать переговоры о трансфере Трубина.

Напомним, Трубин перешёл в «Бенфику» из «Шахтёра» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

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Бенфика трансферы Жозе Моуриньо Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Анатолий Трубин Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: Bernabéu Digital
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