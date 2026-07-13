Моуриньо принял судьбоносное решение по поводу вратарского вопроса Реала
Клуб не будет подписывать нового вратаря
Мадридский «Реал» не планирует подписывать нового вратаря во время летнего трансферного окна.
По информации источника, руководство «сливочных» и Жозе Моуриньо полностью удовлетворены нынешним составом голкиперов и не видят необходимости выходить на трансферный рынок.
В клубе рассчитывают на бельгийца Тибо Куртуа, украинца Андрея Лунина, а также молодых вратарей Франа Гонсалеса и Хави Наварро.
Таким образом, этим летом «Реал» не рассматривает вариант с приглашением нового вратаря, полностью доверяя нынешней вратарской линии.
🚨✅ JUST IN: Real Madrid are NOT considering signing a new goalkeeper this summer. 🧤⚪— Born Madridista (@bornmadridista0) July 13, 2026
The club believes the position is fully covered with:
🇧🇪 Thibaut Courtois
🇺🇦 Andriy Lunin
🇪🇸 Fran González
🇪🇸 Javi Navarro
Real Madrid have complete confidence in their current goalkeeping… pic.twitter.com/bJlJlCiiu8
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