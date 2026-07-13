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  4. Моуриньо принял судьбоносное решение по поводу вратарского вопроса Реала
Испания
13 июля 2026, 22:37 |
1182
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Моуриньо принял судьбоносное решение по поводу вратарского вопроса Реала

Клуб не будет подписывать нового вратаря

13 июля 2026, 22:37 |
1182
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Моуриньо принял судьбоносное решение по поводу вратарского вопроса Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Мадридский «Реал» не планирует подписывать нового вратаря во время летнего трансферного окна.

По информации источника, руководство «сливочных» и Жозе Моуриньо полностью удовлетворены нынешним составом голкиперов и не видят необходимости выходить на трансферный рынок.

В клубе рассчитывают на бельгийца Тибо Куртуа, украинца Андрея Лунина, а также молодых вратарей Франа Гонсалеса и Хави Наварро.

Таким образом, этим летом «Реал» не рассматривает вариант с приглашением нового вратаря, полностью доверяя нынешней вратарской линии.

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Источник: В Реале приняли важное решение по Лунину
Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Фран Гонсалес Хави Наварро
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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У Олійченко роздвоєння. 
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