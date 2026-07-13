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Чемпионат мира
13 июля 2026, 07:10 | Обновлено 13 июля 2026, 07:11
906
0

Аргентинец среди судей. ФИФА удивила выбором на матч Франция – Испания

Очередное решение федерации, которое вызовет дискуссии среди фанатов.

13 июля 2026, 07:10 | Обновлено 13 июля 2026, 07:11
906
0
Аргентинец среди судей. ФИФА удивила выбором на матч Франция – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine
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ФИФА назначила бригаду арбитров на предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира 2026, в котором встретятся европейские гранды – Франция и Испания.

Главным судьей поединка станет 35-летний сальвадорец Иван Бартон, отработавший на трех матчах этого турнира.

Решения касательно его помощников вызывают сомнения. Если выбор Давида Морана из Сальвадора приемлем, то аргентинец Антонио Пупиро в списке рефери – неочевидный вариант.

На фоне последних спекуляций среди болельщиков о якобы помощи ФИФА сборной Аргентины назначение Пупиро на этот матч может породить новые теории. Тем более, Аргентина тоже является участником полуфинала, так что стоило бы избежать потенциального конфликта интересов.

Четвертым арбитром станет швед Гленн Нюберг, резервным помощником судьи – Махбод Беиги из Швеции.

Поединок состоится 14 июля на «Dallas Stadium» в Арлингтоне, штат Техас (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Витренко Источник: ФИФА
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