ФОТО. Крик слезы. Реакция Эмболо на удаление в матче с Аргентиной

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо получил вторую желтую карточку в матче 1/4 финала против Аргентины на ЧМ-2026.

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Футболист был удален на 71-й минуте за симуляцию, которую арбитр зафиксировал после просмотра VAR.

Эмболо не мог поверить в решение судьи и, эмоционально крича, пытался доказать свою невиновность.

Однако рефери остался непреклонен, и Брель был вынужден покинуть поле.

Форвард не сдержал слез из-за красной карточки, а партнеры по команде один за другим подходили, чтобы поддержать его.

ФОТО. Крик и слезы. Реакция Эмболо на удаление в матче с Аргентиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine