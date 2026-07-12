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Чемпионат мира
12 июля 2026, 06:12 | Обновлено 12 июля 2026, 07:22
2000
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ФОТО. Крик слезы. Реакция Эмболо на удаление в матче с Аргентиной

Игроки сборной Швейцарии утешали раздавленного Бреля

12 июля 2026, 06:12 | Обновлено 12 июля 2026, 07:22
2000
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ФОТО. Крик слезы. Реакция Эмболо на удаление в матче с Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо получил вторую желтую карточку в матче 1/4 финала против Аргентины на ЧМ-2026.

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Футболист был удален на 71-й минуте за симуляцию, которую арбитр зафиксировал после просмотра VAR.

Эмболо не мог поверить в решение судьи и, эмоционально крича, пытался доказать свою невиновность.

Однако рефери остался непреклонен, и Брель был вынужден покинуть поле.

Форвард не сдержал слез из-за красной карточки, а партнеры по команде один за другим подходили, чтобы поддержать его.

ФОТО. Крик и слезы. Реакция Эмболо на удаление в матче с Аргентиной

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Брель Эмболо сборная Швейцарии по футболу сборная Аргентины по футболу удаление (красная карточка) фото ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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