ФОТО. Крик слезы. Реакция Эмболо на удаление в матче с Аргентиной
Игроки сборной Швейцарии утешали раздавленного Бреля
Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо получил вторую желтую карточку в матче 1/4 финала против Аргентины на ЧМ-2026.
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Футболист был удален на 71-й минуте за симуляцию, которую арбитр зафиксировал после просмотра VAR.
Эмболо не мог поверить в решение судьи и, эмоционально крича, пытался доказать свою невиновность.
Однако рефери остался непреклонен, и Брель был вынужден покинуть поле.
Форвард не сдержал слез из-за красной карточки, а партнеры по команде один за другим подходили, чтобы поддержать его.
ФОТО. Крик и слезы. Реакция Эмболо на удаление в матче с Аргентиной
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