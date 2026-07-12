Чемпионат мира12 июля 2026, 04:05 | Обновлено 12 июля 2026, 04:20
1220
0
Аргентина – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026
12 июля 2026, 04:05 | Обновлено 12 июля 2026, 04:20
1220
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
12 июля сборные Аргентины и Швейцарии проводят матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на арене Эрроухед Стэдиум в Каназас-Сити. Встреча стартовала в 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля
Аргентина – Швейцария – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Макаллистер, 10
(новость обновляется)
Аргентина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июля 2026, 08:42 19
В организации готовы заблокировать такое решение
Футбол | 11 июля 2026, 09:47 10
Дмитрий Бабелюк оценил перспективы голкипера сборной Бельгии после матча с Испанией
Футбол | 11.07.2026, 08:02
Футбол | 12.07.2026, 02:55
Теннис | 11.07.2026, 20:36
Комментарии 0
Популярные новости
10.07.2026, 06:59 3
11.07.2026, 00:10 3
10.07.2026, 08:17
10.07.2026, 01:02 25
11.07.2026, 13:00 78
10.07.2026, 11:16 10
10.07.2026, 10:18 28
11.07.2026, 10:19 3