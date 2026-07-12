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Чемпионат мира
12 июля 2026, 04:05 | Обновлено 12 июля 2026, 04:20
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0

Аргентина – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

12 июля 2026, 04:05 | Обновлено 12 июля 2026, 04:20
1220
0
Аргентина – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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12 июля сборные Аргентины и Швейцарии проводят матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на арене Эрроухед Стэдиум в Каназас-Сити. Встреча стартовала в 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля

Аргентина – Швейцария – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Макаллистер, 10

(новость обновляется)

Аргентина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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