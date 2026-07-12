Норвегия – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026
В ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встречаются в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.
Поединок проходит на стадионе «Хард Рок Стедиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по киевскому времени.
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Сборную Норвегии возглавляет Столе Сольбаккен, а главным тренером английской команды является Томас Тухель.
ЧМ-2026. Четвертьфинал.
Норвегия – Англия – 1:1 (обновляется)
Гол: Шельдеруп, 35 – Беллингем, 45+2.
ГОЛ! Шельдеруп, 35 мин, 1:0!
ГОЛ! Беллингем, 45+2 мин, 1:1!
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