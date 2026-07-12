Норвегия – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встречаются в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Поединок проходит на стадионе «Хард Рок Стедиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборную Норвегии возглавляет Столе Сольбаккен, а главным тренером английской команды является Томас Тухель.

ЧМ-2026. Четвертьфинал.

Норвегия – Англия – 1:1 (обновляется)

Гол: Шельдеруп, 35 – Беллингем, 45+2.

ГОЛ! Шельдеруп, 35 мин, 1:0!

ГОЛ! Беллингем, 45+2 мин, 1:1!