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Чемпионат мира
12 июля 2026, 01:02 |
443
0

Норвегия – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026

12 июля 2026, 01:02 |
443
0
Норвегия – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встречаются в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Поединок проходит на стадионе «Хард Рок Стедиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборную Норвегии возглавляет Столе Сольбаккен, а главным тренером английской команды является Томас Тухель.

ЧМ-2026. Четвертьфинал.

Норвегия – Англия – 1:1 (обновляется)
Гол: Шельдеруп, 35 – Беллингем, 45+2.

ГОЛ! Шельдеруп, 35 мин, 1:0!

ГОЛ! Беллингем, 45+2 мин, 1:1!

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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