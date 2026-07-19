Футболист сборной Украины решил подставить Виктора Цыганкова
Александр Зубков дал отрицательный отзыв «Трабзонспору»
Турецкий «Трабзонспор» раздумывает над трансфером вингера сборной Украины и каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова.
Как отмечает источник, неожиданную роль в этой трансферной эпопее сыграл Александр Зубков – бывший игрок «Трабзонспора», который дал клубу отрицательный отзыв о Цыганкове.
В то же время в случае с переходом Малиновского в «Трабзонспор» ситуация противоположная. Сообщается, что положительную рекомендацию в отношении полузащитника дал бывший футболист турецкого клуба Калеб Экубан, который играет за «Дженоа».
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