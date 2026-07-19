Футболист сборной Украины решил подставить Виктора Цыганкова

Турецкий «Трабзонспор» раздумывает над трансфером вингера сборной Украины и каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова.

Как отмечает источник, неожиданную роль в этой трансферной эпопее сыграл Александр Зубков – бывший игрок «Трабзонспора», который дал клубу отрицательный отзыв о Цыганкове.

В то же время в случае с переходом Малиновского в «Трабзонспор» ситуация противоположная. Сообщается, что положительную рекомендацию в отношении полузащитника дал бывший футболист турецкого клуба Калеб Экубан, который играет за «Дженоа».