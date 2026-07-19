Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины решил подставить Виктора Цыганкова
Испания
19 июля 2026, 20:02 |
1325
5

Футболист сборной Украины решил подставить Виктора Цыганкова

Александр Зубков дал отрицательный отзыв «Трабзонспору»

19 июля 2026, 20:02 |
1325
5 Comments
Футболист сборной Украины решил подставить Виктора Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Турецкий «Трабзонспор» раздумывает над трансфером вингера сборной Украины и каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова.

Как отмечает источник, неожиданную роль в этой трансферной эпопее сыграл Александр Зубков – бывший игрок «Трабзонспора», который дал клубу отрицательный отзыв о Цыганкове.

В то же время в случае с переходом Малиновского в «Трабзонспор» ситуация противоположная. Сообщается, что положительную рекомендацию в отношении полузащитника дал бывший футболист турецкого клуба Калеб Экубан, который играет за «Дженоа».

По теме:
Галатасарай предлагает 45 млн за звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль подписал бывшего защитника ПСЖ и Баварии
ПСЖ хочет получить 70 миллионов евро за своего звездного игрока
трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Руслан Малиновский Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Футбол | 19 июля 2026, 07:51 1
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо

Мунгенге до сих пор тренируется по индивидуальной программе

Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Бокс | 19 июля 2026, 07:17 3
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком

Валлин хочет провести бой с украинским супертяжеловесом

ВИДЕО. Шахтер во втором тайме разгромил Рудеш а товарищеском матче
Футбол | 19.07.2026, 18:43
ВИДЕО. Шахтер во втором тайме разгромил Рудеш а товарищеском матче
ВИДЕО. Шахтер во втором тайме разгромил Рудеш а товарищеском матче
Танцуют не все. Но царь танцует обязательно
Футбол | 19.07.2026, 11:08
Танцуют не все. Но царь танцует обязательно
Танцуют не все. Но царь танцует обязательно
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Футбол | 19.07.2026, 02:04
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не пропустите новый блокбастер от культового режиссёра Дмитра Олийченко детективный триллер "Кто подставил Циганкова?"
Ответить
+2
Як на мене то автор статті вирішив підставити Зубкова.
Але автора не існує по факту, тому хай розважається.....
Ответить
0
Олійченко намагається перевести стрілки за явну брехню і перенести срач в збірну.
Ответить
0
А Зубков не подумал о том как они потом вместе в сборной играть будут?
Ответить
0
Циганков: хто такі зубков і траб пор? Зубкову до циганкова, як сидорчуку до мессі!
Ответить
0
Популярные новости
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 39
Футбол
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
19.07.2026, 09:35 13
Волейбол
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 16
Футбол
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем