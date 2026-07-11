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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 12:41 |
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Шахтер отправил украинца, который не нужен Турану, в чемпионат Катара

Даниил Удод присоединится к «Аль-Бидде», где будет выступать на правах аренды

11 июля 2026, 12:41 |
1100
0
Шахтер отправил украинца, который не нужен Турану, в чемпионат Катара
ФК Шахтер Донецк. Даниил Удод
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Защитник донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Украины U-19 Даниил Удод сменит клуб во время трансферного окна. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 22-летнего футболиста был заинтересован катарский «Аль-Бидда», который выступает во втором дивизионе. Защитник принял предложение и в ближайшее время присоединится к новой команде.

«Горняки» согласились отпустить футболиста, который не входит в планы главного тренера Арды Турана на новый сезон. Стороны согласовали аренду до июня 2027 года.

В прошлом сезоне Даниил не выходил на поле из-за операции на крестообразной связке. Последний раз защитник появился на поле 23 ноября 2024 года, когда играл на правах аренды в составе одесского «Черноморца».

В футболке «моряков» Удод провел 13 матчей. Катар не станет первым экзотическим опытом в карьере украинца – четыре года назад Сергей Ребров приглашал игрока в эмиратский «Аль-Айн».

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Шахтер Донецк Даниил Удод Арда Туран чемпионат Катара по футболу Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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