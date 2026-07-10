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Чемпионат мира
10 июля 2026, 23:14 |
2069
0

Испания – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

10 июля 2026, 23:14 |
2069
0
Испания – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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10 июля сборные Испании и Бельгии проводят матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча стартовала в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. 1/4 финала, 10 июля

Испания – Бельгия – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Руис, 30 – де Кетеларе, 41

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Руис, 30 мин.

ГОЛ! 1:1 де Кетеларе, 41 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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