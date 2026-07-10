Чемпионат мира10 июля 2026, 23:14 |
2069
0
Испания – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026
10 июля 2026, 23:14 |
2069
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
10 июля сборные Испании и Бельгии проводят матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча стартовала в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. 1/4 финала, 10 июля
Испания – Бельгия – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Руис, 30 – де Кетеларе, 41
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Руис, 30 мин.
ГОЛ! 1:1 де Кетеларе, 41 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 10 июля 2026, 19:46 20
Юлия Журавок решилась на позорный поступок
Бокс | 10 июля 2026, 08:17 0
Легендарный боксер вспомнил разговор с Александром
Футбол | 10.07.2026, 07:39
Футбол | 10.07.2026, 21:34
Футбол | 09.07.2026, 22:01
Комментарии 0
Популярные новости
10.07.2026, 10:18 20
10.07.2026, 15:51 5
Бокс
09.07.2026, 08:39 3
10.07.2026, 06:32 2
09.07.2026, 06:22 9
09.07.2026, 00:03
09.07.2026, 09:35 8