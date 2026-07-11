Костюк решил отказаться от украинского нападающего Динамо

Футболист киевского «Динамо» Владислав Герич в ближайшее время перейдет в другой клуб.

Как отмечает источник, возможный переход в одесский «Черноморец», где он провел прошлый сезон, не является единственным вариантом. Интерес со стороны других команд также сохраняется, поэтому окончательное решение футболист примет в ближайшее время.

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк пока не рассчитывает на Герича в своей команде, из-за чего клуб и игрок ищут оптимальный вариант аренды.

В прошлом сезоне Первой лиги Украины Герич провел 23 матча за одесский «Черноморец», забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи, что помогло «морякам» квалифицироваться в УПЛ.