Кейн, Холланд или Мбаппе? Лучшие бомбардиры топ-5 лиг за последние 4 сезона
Учитывались голы как за клубы, так и за национальные сборные
В четвертьфинале ЧМ-2026 встретятся сборные Норвегии и Англии.
Лидерами сборных являются Эрлинг Холанд и Гарри Кейн, игроки, за последние 4 сезона забившие наибольшее количество голов среди всех футболистов топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах в матчах за клуб и сборную.
В активе англичанина 213 забитых мячей, у Холанда – 204.
Совсем чуть-чуть от них отстает француз Килиан Мбаппе (200).
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров топ-5 лиг во всех турнирах, начиная с сезона 2022/23.
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах (клуб и сборная), начиная с сезона 2022/23
- 213 – Гарри Кейн (Англия)
- 204 – Эрлинг Холланд (Норвегия)
- 200 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 131 – Роберт Левандовски (Польша)
- 120 – Мохамед Салах (Египет)
- 119 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 114 – Сэру Гирасси (Гвинея)
- 107 – Джонатан Дэвид (Канада)
- 102 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 99 – Александер Серлот (Норвегия)
Haaland & Kane will face-off on Saturday night...who is the better striker? 🇳🇴 🏴 pic.twitter.com/uTDlw1Rj3Q— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 10, 2026
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