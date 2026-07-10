Третий в истории. Названа сума трансфера воспитанника Эвертона в ЛНЗ

Сегодня серебряный призер УПЛ ЛНЗ официально объявил о подписании 25-летнего нигерийского центрфорварда «Тренчина» Коди Дэвида.

Никакой официальной информации о сумме перехода и сроках контракта от черкасского клуба не поступило, однако по данным портала Transfermarkt, Дэвид оформил с ЛНЗ 3-летнее соглашение и обошелся украинцам в 800 тысяч евро.

Переход Дэвида стал третьим в списке самых дорогостоящих в истории ЛНЗ. Дороже нынешнего новобранца «фиолетовым» обходились только трансферы Адама Якубу (1 млн евро) из того же «Тренчина» и Егора Твердохлеба (1,5 млн евро) из «Кривбасса».

Коди Дэвид провел в «Тренчине» только вторую часть минувшего сезона, успев заявить о себе во весь голос, забив 9 мячей в 14 поединках чемпионата Словакии.

Центрфорвард является воспитанником академии «Эвертона», но за первую команду «ирисок» не играл.