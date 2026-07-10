Динамо Киев – Радомяк. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча в польском Люблине
Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч в летнее межсезонье.
10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
9 июля Динамо в Q1 Лиги Европы сыграло вничью (0:0) против клуба Университатя Клуж (Румыния), ответная игра пройдет 16 июля.
В спарринге с Радомяком играют футболисты, которые находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.
Динамо: Суркис, Гусев, Коробов, Тиаре, Овчаренко, Малыш, Рубчинский, Буяльский (кап), Ярмоленко, Огундана, Герреро
Запас: Ольховый, Бленуце, Герич, Дикий, Манько
Динамо Киев – Радомяк. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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