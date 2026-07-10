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Чемпионат мира
10 июля 2026, 10:41 | Обновлено 10 июля 2026, 11:00
1419
0

Ибрагимович вынес вердикт Мбаппе после победы сборной Франции

Именитый шведский экс-футболист остался в восторге от игры форварда

10 июля 2026, 10:41 | Обновлено 10 июля 2026, 11:00
1419
0
Ибрагимович вынес вердикт Мбаппе после победы сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Именитый шведский экс-футболист Златан Ибрагимович оценил выступление сборной Франции и ее форварда Килиана Мбаппе в четвертьфинале чемпионата мира.

Подопечные Дидье Дешама одолели соперника со счетом 2:0, а нападающий мадридского «Реала» не реализовал пенальти и забил гол:

«Я смеялся, когда все начали говорить о нереализованном пенальти. Почему? Потому что я уже видел эту историю. Великие игроки опасны. Злые великие игроки еще опаснее.

Марокко думали, что изменили ход игры. Их вратарь отразил пенальти, толпа взорвалась аплодисментами, скамейка запасных праздновала, и все думали, что инициатива перешла к сопернику. Но когда вы даете такому игроку, как Мбаппе, дополнительную мотивацию, вы играете с огнем.

Самая большая ошибка, которую вы можете совершить против суперзвезды, – это поверить, что он закончил после одного неудачного момента. Именно тогда он становится одержим. Именно тогда он становится безжалостным.

Я наблюдал за Мбаппе после промаха. Его язык тела нисколько не изменился – ни паники, ни разочарования, ни страха. Он выглядел как человек, который уже решил, чем закончится эта история.

Потом он забивает, создает еще один голевой момент, а Франция уверенно идет к победе. Все хотят сравнивать поколения и спорить о том, кто лучший. Меня не интересуют споры, ведь сегодня вечером Мбаппе подарил нам еще один великолепный момент.

Марокко были храбрыми, их вратарь был великолепен, но в итоге игра стала тем, чем она всегда становится, когда в ней участвует Мбаппе», – подытожил Ибрагимович.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу Златан Ибрагимович Килиан Мбаппе
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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