Ибрагимович вынес вердикт Мбаппе после победы сборной Франции

Именитый шведский экс-футболист Златан Ибрагимович оценил выступление сборной Франции и ее форварда Килиана Мбаппе в четвертьфинале чемпионата мира.

Подопечные Дидье Дешама одолели соперника со счетом 2:0, а нападающий мадридского «Реала» не реализовал пенальти и забил гол:

«Я смеялся, когда все начали говорить о нереализованном пенальти. Почему? Потому что я уже видел эту историю. Великие игроки опасны. Злые великие игроки еще опаснее.

Марокко думали, что изменили ход игры. Их вратарь отразил пенальти, толпа взорвалась аплодисментами, скамейка запасных праздновала, и все думали, что инициатива перешла к сопернику. Но когда вы даете такому игроку, как Мбаппе, дополнительную мотивацию, вы играете с огнем.

Самая большая ошибка, которую вы можете совершить против суперзвезды, – это поверить, что он закончил после одного неудачного момента. Именно тогда он становится одержим. Именно тогда он становится безжалостным.

Я наблюдал за Мбаппе после промаха. Его язык тела нисколько не изменился – ни паники, ни разочарования, ни страха. Он выглядел как человек, который уже решил, чем закончится эта история.

Потом он забивает, создает еще один голевой момент, а Франция уверенно идет к победе. Все хотят сравнивать поколения и спорить о том, кто лучший. Меня не интересуют споры, ведь сегодня вечером Мбаппе подарил нам еще один великолепный момент.

Марокко были храбрыми, их вратарь был великолепен, но в итоге игра стала тем, чем она всегда становится, когда в ней участвует Мбаппе», – подытожил Ибрагимович.