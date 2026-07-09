Чемпионат мира09 июля 2026, 23:12 | Обновлено 09 июля 2026, 23:44
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Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026
09 июля 2026, 23:12 | Обновлено 09 июля 2026, 23:44
4319
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9 июля сборные Франции и Марокко проводят матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. 1/4 финала
Франция – Марокко – 0:0 (матч продолжается)
Нереализованный пенальти: Мбаппе, 28 (Франция)
(новость обновляется)
Франция – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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