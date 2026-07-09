Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 июля сборные Франции и Марокко проводят матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. 1/4 финала

Франция – Марокко – 0:0 (матч продолжается)

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 28 (Франция)

(новость обновляется)

Франция – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция