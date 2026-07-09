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Чемпионат мира
09 июля 2026, 23:12 | Обновлено 09 июля 2026, 23:44
4319
0

Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

09 июля 2026, 23:12 | Обновлено 09 июля 2026, 23:44
4319
0
Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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9 июля сборные Франции и Марокко проводят матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. 1/4 финала

Франция – Марокко – 0:0 (матч продолжается)

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 28 (Франция)

(новость обновляется)

Франция – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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