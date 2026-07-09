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  4. Носкова объяснила, заявив, что перемогла Костюка в полуфинале Уимблдона
WTA
09 июля 2026, 21:02 | Обновлено 09 июля 2026, 21:04
1202
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Носкова объяснила, заявив, что перемогла Костюка в полуфинале Уимблдона

Марта завершила выступление в шаге от финала

09 июля 2026, 21:02 | Обновлено 09 июля 2026, 21:04
1202
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Носкова объяснила, заявив, что перемогла Костюка в полуфинале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на Уимблдоне-2026, уступив в полуфинале представительнице Чехии Линде Носковой.

21-летняя чешка одержала победу в двух сетах – 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 19 минут.

Носкова после завершения матча прокомментировала свою победу:

«Полуфинал турнира серии «Гранд-слем» – это никогда не бывает легко, независимо от того, с кем играешь и каков счет. Старалась просто проявить терпение, потому что полуфинал Уимблдона – и так важный, напряженный момент, неважно, против кого играешь. В матче с Костюк я просто сосредоточилась на себе, на своей игре. Знаю, что играю против лучших теннисисток мира. Здесь важен результат, я впервые в финале турнира серии «Гранд-шлем».

Я много смотрела теннис, когда была маленькой, когда Петра Квитова выиграла здесь. И это тогда, наверное, был момент, когда я решила, что хочу это сделать. И я до сих пор в шоке от того, что у меня есть шанс сделать это на этом турнире».

В финале соперницей Носковой станет её соотечественница Каролина Мухова.

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Дмитрий Олийченко Источник: Суспильне Спорт
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Киевская лохушка! А я ещё верил в неё!
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