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Лига Европы
09 июля 2026, 21:10 | Обновлено 09 июля 2026, 21:18
2462
0

Динамо – Университатя Клуж. Видео голов и обзор матча (обзор матча)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы

09 июля 2026, 21:10 | Обновлено 09 июля 2026, 21:18
2462
0
Динамо – Университатя Клуж. Видео голов и обзор матча (обзор матча)
ФК Динамо
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В четверг, 9 июля, киевское «Динамо» начнёт выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2026/27. Первым соперником команды Игоря Костюка стала румынская «Университатя» Клуж.

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Из-за полномасштабной войны в Украине номинально домашний матч киевляне проводят в Польше. Поединок проходит на стадионе «Арена Люблин», а стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч между «Университатей» и «Динамо» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния в следующем раунде квалификации сыграет против греческого ПАОКа.

Лига Европы. Первый раунд квалификации, первый матч, 9 июля.

«Динамо» – «Университатя» Клуж – 0:0

Трансляция матча

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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