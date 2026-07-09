Динамо – Университатя Клуж. Видео голов и обзор матча (обзор матча)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы
В четверг, 9 июля, киевское «Динамо» начнёт выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2026/27. Первым соперником команды Игоря Костюка стала румынская «Университатя» Клуж.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Из-за полномасштабной войны в Украине номинально домашний матч киевляне проводят в Польше. Поединок проходит на стадионе «Арена Люблин», а стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.
Ответный матч между «Университатей» и «Динамо» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния в следующем раунде квалификации сыграет против греческого ПАОКа.
Лига Европы. Первый раунд квалификации, первый матч, 9 июля.
«Динамо» – «Университатя» Клуж – 0:0
Трансляция матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испания – настоящая загадка даже для опытного специалиста
«Сине-желтые» потерпели четвертое поражение подряд