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  4. Марта Костюк – Линда Носкова. Видеообзор матча (обновляется)
Уимблдон
09 июля 2026, 18:55 | Обновлено 09 июля 2026, 18:56
2287
4

Марта Костюк – Линда Носкова. Видеообзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Уимблдона-2026

09 июля 2026, 18:55 | Обновлено 09 июля 2026, 18:56
2287
4 Comments
Марта Костюк – Линда Носкова. Видеообзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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9 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) проводит полуфинальный матч Уимблдона-2026 против Линды Носковой (Чехия, WTA 12).

Встреча стартовала в 18:50 по Киеву на центральном корте травяного мейджора. Это второе очное противостояние соперниц – в конце апреля Марта одолела Линду в четвертьфинале WTA 1000 в Мадриде.

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В финале Уимблдона победительница поединка сыграет против Каролины Муховой (Чехия, WTA 9).

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [12] – Линда Носкова (Чехия) [9] (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Марта Костюк Линда Носкова Уимблдон-2026 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Носкова очень-очень много дарила и этим не воспользовалась Олеговна
ЮСО НА ОЧЕРЕДИ!!!
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0
Яка ганьба !
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0
21-21 
6-17
и у чешки МБ-лы...
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0
запишите себе в архив нелогичность женского тенниса счет 46, 45
21-6 по виннерсам в пользу Марты
19-16 по анфорсам
но Линда будет принимать на матч ...
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-1
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