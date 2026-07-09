Марта Костюк – Линда Носкова. Видеообзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Уимблдона-2026
9 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) проводит полуфинальный матч Уимблдона-2026 против Линды Носковой (Чехия, WTA 12).
Встреча стартовала в 18:50 по Киеву на центральном корте травяного мейджора. Это второе очное противостояние соперниц – в конце апреля Марта одолела Линду в четвертьфинале WTA 1000 в Мадриде.
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В финале Уимблдона победительница поединка сыграет против Каролины Муховой (Чехия, WTA 9).
Уимблдон-2026. 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) [12] – Линда Носкова (Чехия) [9] (матч продолжается)
(новость обновляется)
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