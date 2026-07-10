В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футболе

УЕФА готов не допустить возвращения российских клубов и сборных на международные турниры, даже если ФИФА примет решение о снятии отстранения.

По информации источников, внутри Европейского футбольного союза преобладает категорическая позиция в отношении сохранения санкций. Большинство ведущих национальных ассоциаций, в числе которых Англия, Франция и Германия, не поддерживают идею возвращения российских команд к международным соревнованиям.

Сообщается, что президент УЕФА Александр Чеферин не намерен идти вразрез с позицией европейских федераций, особенно в преддверии предстоящих выборов руководства организации.

На данный момент российские клубы уже отстранены от участия в еврокубках сезона 2026/27. Кроме того, в УЕФА не планируют допускать Россию к отборочным турнирам чемпионата Европы-2028 и чемпионата мира-2030, что автоматически лишит её шансов выступить в финальных частях этих соревнований.