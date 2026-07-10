Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футболе
Другие новости
10 июля 2026, 20:42 |
4718
4

В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футболе

В организации готовы заблокировать такое решение

10 июля 2026, 20:42 |
4718
4 Comments
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футболе
УЕФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

УЕФА готов не допустить возвращения российских клубов и сборных на международные турниры, даже если ФИФА примет решение о снятии отстранения.

По информации источников, внутри Европейского футбольного союза преобладает категорическая позиция в отношении сохранения санкций. Большинство ведущих национальных ассоциаций, в числе которых Англия, Франция и Германия, не поддерживают идею возвращения российских команд к международным соревнованиям.

Сообщается, что президент УЕФА Александр Чеферин не намерен идти вразрез с позицией европейских федераций, особенно в преддверии предстоящих выборов руководства организации.

На данный момент российские клубы уже отстранены от участия в еврокубках сезона 2026/27. Кроме того, в УЕФА не планируют допускать Россию к отборочным турнирам чемпионата Европы-2028 и чемпионата мира-2030, что автоматически лишит её шансов выступить в финальных частях этих соревнований.

По теме:
Ибрагимович ответил, действительно ли ФИФА помогает Месси и Аргентине
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Утонул в озере. На 45 году жизни погиб экс-игрок сборной и мэр коммуны
УЕФА ФИФА российско-украинская война сборная россии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: The Guardian
Оцените материал
(100)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Футбол | 10 июля 2026, 01:02 24
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко

Французы включили скорости во втором тайме и оформили выход в полуфинал ЧМ

Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Футбол | 10 июля 2026, 10:18 18
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026

Футболисту запретили въезд в страну

Полесье в секретном матче вырвало победу у австрийского Тироля
Футбол | 10.07.2026, 21:34
Полесье в секретном матче вырвало победу у австрийского Тироля
Полесье в секретном матче вырвало победу у австрийского Тироля
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10.07.2026, 09:05
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Биатлон | 10.07.2026, 19:46
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фіфа продажні ,ще з Блаттера почалось))
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Хоть за это спасибо
Ответить
+3
Я уже не раз писал: УЕФА рашку не допустит
Ответить
0
Популярные новости
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 4
Футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 9
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
10.07.2026, 15:51 5
Футбол
Поставлена точка в разговорах о бое Усик – Кличко
Поставлена точка в разговорах о бое Усик – Кличко
09.07.2026, 05:02
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем