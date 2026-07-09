ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продала вратаря в Бешикташе

Турецкий «Бешикташ» официально объявил о подписании контракта с немецким вратарем мюнхенской «Баварии» Александером Нюбелем.

Отмечается, что контракт между 29-летним футболистом и клубом будет действовать до лета 2029 года.

Финансовые детали перехода не разглашаются.

Нюбель находился в системе «Баварии» с 2020 года, но успел провести за клуб лишь 4 матча.

Александер Нюбель в сезоне 2025/26 провёл 49 матчей на правах аренды в составе «Штутгарта», пропустив 70 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее «Бавария» официально объявила о подписании Натаниэля Брауна.