ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продала вратаря в Бешикташе
Александер Нюбель полноценно покинул мюнхенский клуб
Турецкий «Бешикташ» официально объявил о подписании контракта с немецким вратарем мюнхенской «Баварии» Александером Нюбелем.
Отмечается, что контракт между 29-летним футболистом и клубом будет действовать до лета 2029 года.
Финансовые детали перехода не разглашаются.
Нюбель находился в системе «Баварии» с 2020 года, но успел провести за клуб лишь 4 матча.
Александер Нюбель в сезоне 2025/26 провёл 49 матчей на правах аренды в составе «Штутгарта», пропустив 70 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее «Бавария» официально объявила о подписании Натаниэля Брауна.
Resmi Açıklama | Alexander Nübel— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 8, 2026
🔗 https://t.co/mvU3v0RpFf pic.twitter.com/Bx18dx0mlE
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