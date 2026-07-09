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Германия
09 июля 2026, 04:22 | Обновлено 09 июля 2026, 04:23
66
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продала вратаря в Бешикташе

Александер Нюбель полноценно покинул мюнхенский клуб

09 июля 2026, 04:22 | Обновлено 09 июля 2026, 04:23
66
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продала вратаря в Бешикташе
ФК Бешикташ
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Турецкий «Бешикташ» официально объявил о подписании контракта с немецким вратарем мюнхенской «Баварии» Александером Нюбелем.

Отмечается, что контракт между 29-летним футболистом и клубом будет действовать до лета 2029 года.

Финансовые детали перехода не разглашаются.

Нюбель находился в системе «Баварии» с 2020 года, но успел провести за клуб лишь 4 матча.

Александер Нюбель в сезоне 2025/26 провёл 49 матчей на правах аренды в составе «Штутгарта», пропустив 70 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее «Бавария» официально объявила о подписании Натаниэля Брауна.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Бешикташ
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