Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам фиаско

Украинский нападающий Роман Яремчук помог «Олимпиакосу» одержать победу в контрольном матче против польского «Ракува».

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Встреча, проходившая на тренировочных сборах в Нидерландах, завершилась со счётом 2:1 в пользу греческой команды.

Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя «Олимпиакос» имел несколько опасных моментов и в целом владел инициативой. После перерыва счет открыл нападающий «Ракува» Йонатан Брунес, отличившийся на 70-й минуте.

Впрочем, удержать преимущество польский клуб не сумел. За пять минут до завершения основного времени Константинос Фортунис красивым ударом со штрафного восстановил равновесие.

А уже в добавленное время решающее слово сказал Роман Яремчук. Украинский нападающий лучше всех сориентировался в штрафной площади после суматохи у ворот и отправил мяч в сетку, принеся «Олимпиакосу» волевую победу со счётом 2:1.

Товарищеский матч, 8 июля.

Ракув – Олимпиакос – 1:2 (0:0)

Голы: Брунес 70 – Фортунис 85, Яремчук 90+3.