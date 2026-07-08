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  4. Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам фиаско
Греция
08 июля 2026, 21:32 | Обновлено 08 июля 2026, 21:33
7239
0

Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам фиаско

Олимпиакос выиграл товарищеский матч в Ракува

08 июля 2026, 21:32 | Обновлено 08 июля 2026, 21:33
7239
0
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам фиаско
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Украинский нападающий Роман Яремчук помог «Олимпиакосу» одержать победу в контрольном матче против польского «Ракува».

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Встреча, проходившая на тренировочных сборах в Нидерландах, завершилась со счётом 2:1 в пользу греческой команды.

Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя «Олимпиакос» имел несколько опасных моментов и в целом владел инициативой. После перерыва счет открыл нападающий «Ракува» Йонатан Брунес, отличившийся на 70-й минуте.

Впрочем, удержать преимущество польский клуб не сумел. За пять минут до завершения основного времени Константинос Фортунис красивым ударом со штрафного восстановил равновесие.

А уже в добавленное время решающее слово сказал Роман Яремчук. Украинский нападающий лучше всех сориентировался в штрафной площади после суматохи у ворот и отправил мяч в сетку, принеся «Олимпиакосу» волевую победу со счётом 2:1.

Товарищеский матч, 8 июля.

Ракув – Олимпиакос – 1:2 (0:0)

Голы: Брунес 70 – Фортунис 85, Яремчук 90+3.

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Олимпиакос Пирей Ракув Ченстохова Роман Яремчук товарищеские матчи
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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