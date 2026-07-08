Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам фиаско
Олимпиакос выиграл товарищеский матч в Ракува
Украинский нападающий Роман Яремчук помог «Олимпиакосу» одержать победу в контрольном матче против польского «Ракува».
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Встреча, проходившая на тренировочных сборах в Нидерландах, завершилась со счётом 2:1 в пользу греческой команды.
Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя «Олимпиакос» имел несколько опасных моментов и в целом владел инициативой. После перерыва счет открыл нападающий «Ракува» Йонатан Брунес, отличившийся на 70-й минуте.
Впрочем, удержать преимущество польский клуб не сумел. За пять минут до завершения основного времени Константинос Фортунис красивым ударом со штрафного восстановил равновесие.
А уже в добавленное время решающее слово сказал Роман Яремчук. Украинский нападающий лучше всех сориентировался в штрафной площади после суматохи у ворот и отправил мяч в сетку, принеся «Олимпиакосу» волевую победу со счётом 2:1.
Товарищеский матч, 8 июля.
Ракув – Олимпиакос – 1:2 (0:0)
Голы: Брунес 70 – Фортунис 85, Яремчук 90+3.
Τελικό. Ρακόβ - Ολυμπιακός 1-2. / Full-Time. Raków Częstochowa - Olympiacos 1-2. pic.twitter.com/QXZs6ZK3HV— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 8, 2026
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