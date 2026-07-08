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Лига Европы
08 июля 2026, 21:28 | Обновлено 08 июля 2026, 21:49
597
0

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Динамо – Университет Клуж

Поединок состоится 9 июля в Люблине

08 июля 2026, 21:28 | Обновлено 08 июля 2026, 21:49
597
0
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Динамо – Университет Клуж
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоонас Яановиц
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УЕФА определил судейскую бригаду на матч «Динамо» против «Университати» Клуж в первом раунде квалификации Лиги Европы-2026/27

Главным арбитром назначен 35-летний эстонец Йоонас Яановиц. В прошлом сезоне рефери обслуживал матчи Лиги конференций, а также поединок группового этапа Юношеской лиги УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Ассистентами Йоонаса станут его соотечественники – Арон Хярсинг и Силвер Кыйв. Четвертый арбитр – Кристо Кюлльястинен.

За системой VAR будет сидеть итальянец Алеандро ди Паоло. Его помощником станет Кристо Тохвер из Эстонии.

Первый поединок между «Динамо» и «Университатей» состоится 9 июля в польском Люблине на «Motor Lublin Arena». Старт игры – в 20:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж судьи (арбитры) судейские назначения УЕФА
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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