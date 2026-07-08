Подпишитесь на новости Sport.ua

8 июля в 21:00 сборная Украины U-19 играет в Уэльсе в полуфинале Евро-2026 U-19.

В городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд встречаются Украина U-19 и Германия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби сборная Испании разгромила команду Хорватии (3:0).

Финальный матч запланирован на 11 июля в городе Рексем.

Украина U-19 – Германия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)