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08 июля 2026, 21:07 |
102
0

Украина U-19 – Германия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор полуфинального матча Евро-2026 U-19

08 июля 2026, 21:07 |
102
0
Украина U-19 – Германия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ
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8 июля в 21:00 сборная Украины U-19 играет в Уэльсе в полуфинале Евро-2026 U-19.

В городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд встречаются Украина U-19 и Германия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби сборная Испании разгромила команду Хорватии (3:0).

Финальный матч запланирован на 11 июля в городе Рексем.

Украина U-19 – Германия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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