Украина U-19 – Германия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор полуфинального матча Евро-2026 U-19
8 июля в 21:00 сборная Украины U-19 играет в Уэльсе в полуфинале Евро-2026 U-19.
В городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд встречаются Украина U-19 и Германия U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.
В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби сборная Испании разгромила команду Хорватии (3:0).
Финальный матч запланирован на 11 июля в городе Рексем.
Украина U-19 – Германия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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