Чемпионат мира07 июля 2026, 23:10 |
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Швейцария – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
07 июля 2026, 23:10 |
571
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Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 7 июля
7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии.
Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 7 июля
Швейцария – Колумбия – 0:0
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