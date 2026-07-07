Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Швейцария – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
07 июля 2026, 23:10 |
571
0

Швейцария – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира

07 июля 2026, 23:10 |
571
0
Швейцария – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 7 июля
Швейцария – Колумбия – 0:0

По теме:
В сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026 выдвинули требование по Анчелотти
Понадобился овертайм. Определены финалисты чемпионата Европы WU-19
Мохамед САЛАХ: «Судейство не комментирую. Все видели, что произошло»
сборная Колумбии по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Футбол | 07 июля 2026, 23:13 0
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»

Хассан не сдержал эмоций после матча ЧМ-2026

ОФИЦИАЛЬНО. МОК восстановил в правах россию и отменил все ограничения
Олимпийские игры | 07 июля 2026, 18:24 12
ОФИЦИАЛЬНО. МОК восстановил в правах россию и отменил все ограничения
ОФИЦИАЛЬНО. МОК восстановил в правах россию и отменил все ограничения

Сняты все основные ограничения

Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Футбол | 07.07.2026, 00:45
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Бокс | 07.07.2026, 08:26
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Футбол | 07.07.2026, 00:48
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
07.07.2026, 09:06 24
Футбол
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
06.07.2026, 07:07 9
Футбол
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 4
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем