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  4. Источник: футболист Динамо поставил на себя крест и больше не согрет
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 21:02 |
643
0

Источник: футболист Динамо поставил на себя крест и больше не согрет

Тиаре допустил ряд ошибок на тренировочных сборах

08 июля 2026, 21:02 |
643
0
Источник: футболист Динамо поставил на себя крест и больше не согрет
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиу Тиаре
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Журналист Александр Новак жестко оценил игру защитника «Динамо» Алиу Тиаре после контрольного матча против венского «Рапида».

По мнению обозревателя, защитники киевского клуба допустили слишком много ошибок, а выступление Тиаре может серьезно повлиять на его дальнейшие перспективы в команде.

«В матче против «Рапида» защитники «Динамо» наварили на несколько матчей вперед. Именно в этой встрече Тиаре окончательно поставил крест на своих перспективах в команде. Не исключаю, что после этого он больше не сыграет за «Динамо» в официальных матчах», – сказал Новак.

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Алиу Тиаре Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
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