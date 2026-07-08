Источник: футболист Динамо поставил на себя крест и больше не согрет

Журналист Александр Новак жестко оценил игру защитника «Динамо» Алиу Тиаре после контрольного матча против венского «Рапида».

По мнению обозревателя, защитники киевского клуба допустили слишком много ошибок, а выступление Тиаре может серьезно повлиять на его дальнейшие перспективы в команде.

«В матче против «Рапида» защитники «Динамо» наварили на несколько матчей вперед. Именно в этой встрече Тиаре окончательно поставил крест на своих перспективах в команде. Не исключаю, что после этого он больше не сыграет за «Динамо» в официальных матчах», – сказал Новак.