Чемпионат мира07 июля 2026, 19:51 | Обновлено 07 июля 2026, 20:39
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Аргентина – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
07 июля 2026, 19:51 | Обновлено 07 июля 2026, 20:39
6979
0
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7 июля сборные Аргентины и Египта проводят матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте. Встреча стартовала в 19:00 по Киеву.
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Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 7 июля
Аргентина – Египет – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Яссер Ибрагим, 15, Зико, 67
Нереализованный пенальти: Месси, 21 (Аргентина)
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Яссер Ибрагим, 15 мин.
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