Аргентина – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)

7 июля сборные Аргентины и Египта проводят матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте. Встреча стартовала в 19:00 по Киеву.

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Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 7 июля

Аргентина – Египет – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Яссер Ибрагим, 15, Зико, 67

Нереализованный пенальти: Месси, 21 (Аргентина)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Яссер Ибрагим, 15 мин.