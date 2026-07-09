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  4. В Португалии сделали шокирующее заявление о Роналде после провала на ЧМ-26
Чемпионат мира
09 июля 2026, 03:32 |
387
0

В Португалии сделали шокирующее заявление о Роналде после провала на ЧМ-26

Футболист может сыграть на следующем чемпионате мира

09 июля 2026, 03:32 |
387
0
В Португалии сделали шокирующее заявление о Роналде после провала на ЧМ-26
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Португальский журналист Педру Сепульведа считает, что чемпионат мира-2026 не станет последним в карьере легендарного нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я не верю, что это будет последний чемпионат мира Криштиану Роналду. Следующий чемпионат мира в 2030 году пройдет на родной земле, и именно это должно стать настоящим моментом прощания», – заявил Сепульведа.

ЧМ-2030 станет особенным для Португалии, ведь страна вместе с Испанией и Марокко будет принимать турнир. Именно этот фактор, по мнению журналиста, может мотивировать Роналду оставаться в футболе ещё несколько лет.

В настоящее время 41-летний нападающий продолжает выступать за сборную Португалии и не объявлял о завершении международной карьеры.

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ЧМ-2030 по футболу Криштиану Роналду чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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