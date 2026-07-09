В Португалии сделали шокирующее заявление о Роналде после провала на ЧМ-26
Футболист может сыграть на следующем чемпионате мира
Португальский журналист Педру Сепульведа считает, что чемпионат мира-2026 не станет последним в карьере легендарного нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Я не верю, что это будет последний чемпионат мира Криштиану Роналду. Следующий чемпионат мира в 2030 году пройдет на родной земле, и именно это должно стать настоящим моментом прощания», – заявил Сепульведа.
ЧМ-2030 станет особенным для Португалии, ведь страна вместе с Испанией и Марокко будет принимать турнир. Именно этот фактор, по мнению журналиста, может мотивировать Роналду оставаться в футболе ещё несколько лет.
В настоящее время 41-летний нападающий продолжает выступать за сборную Португалии и не объявлял о завершении международной карьеры.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Pedro Sepúlveda (Portugal journalist): "I don't believe this is Cristiano Ronaldo's last World Cup. The next World Cup in 2030 is at home soil, that should be the real farewell moment." pic.twitter.com/RS8YiaYGtg— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026
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