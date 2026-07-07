Киевское дерби. Оболонь на свой базе принимает Локомотив

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​Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

7 июля в 17:00 в киевском дерби встречаются Оболонь и Локомотив.

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Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а Локомотив поднялся в Первую лигу.

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