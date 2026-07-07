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Украина. Премьер лига07 июля 2026, 14:17 | Обновлено 07 июля 2026, 14:18
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Киевское дерби. Оболонь на свой базе принимает Локомотив
7 июля в 17:00 на базе Оболони в Буче пройдет контрольный поединок
07 июля 2026, 14:17 | Обновлено 07 июля 2026, 14:18
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
7 июля в 17:00 в киевском дерби встречаются Оболонь и Локомотив.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.
В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а Локомотив поднялся в Первую лигу.
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