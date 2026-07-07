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Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 14:17 | Обновлено 07 июля 2026, 14:18
71
0

Киевское дерби. Оболонь на свой базе принимает Локомотив

7 июля в 17:00 на базе Оболони в Буче пройдет контрольный поединок

07 июля 2026, 14:17 | Обновлено 07 июля 2026, 14:18
71
0
Киевское дерби. Оболонь на свой базе принимает Локомотив
ФК Оболонь
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​Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

7 июля в 17:00 в киевском дерби встречаются Оболонь и Локомотив.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а Локомотив поднялся в Первую лигу.

Инфографика

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев стартовые составы контрольные матчи УПЛ Локомотив Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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