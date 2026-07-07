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Греция
07 июля 2026, 10:39 |
1837
0

Форвард сборной Украины покинет клуб перед стартом Лиги чемпионов

Роман Яремчук и Мехди Тареми решили уйти из «Олимпиакоса» в поисках игровой практики

07 июля 2026, 10:39 |
1837
0
Форвард сборной Украины покинет клуб перед стартом Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Греческий «Олимпиакос» определился с приоритетами в атаке и футболистами, которые покинут клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил инсайдер Василис Сампракос.

Серебряный призер Суперлиги и участник Лиги чемпионов не будет препятствовать трансферу форварда сборной Украины Романа Яремчука, который недоволен своим положением в команде.

Руководство клуба считает, что опытному 30-летнему нападающему предпочтительнее перейти в другую команду, где он сможет получать регулярное игровое время.

Вслед за Яремчуком покинуть «Олимпиакос» решил и нападающий сборной Ирана Мехди Тареми, на которого не рассчитывает главный тренер Хосе Луис Мендилибар.

По этой причине греческий клуб в ближайшее время выйдет на трансферный рынок в поисках игроков, которые смогут усилить линию атаки и заменить Яремчука с Тареми.

В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей во Франции, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу за «Лион». Трансферная стоимость нападающего составляет 3,5 миллиона евро.

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Николай Тытюк Источник: Sport24.gr
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