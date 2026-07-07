Сестра Роналду отреагировала на вылет Португалии из ЧМ-2026

Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, обратилась к легендарному португальцу после вылета национальной сборной Португалии из ЧМ-2026.

Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избран судьбой. Ты невероятный. Спасибо тебе за все, спасибо за так много, спасибо за мечты, спасибо за радости, спасибо миллионы раз. До самого конца концов», – написала Авейру.

Национальная сборная Португалии не смогла пробиться в 1/4 финала ЧМ-2026, минимально уступив команду Испании (0:1) и покинула нынешний розыгрыш Мундиаля. После матча тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подал в отставку.