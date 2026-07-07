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  4. Сестра Роналду отреагировала на вылет Португалии из ЧМ-2026
Чемпионат мира
07 июля 2026, 10:38 |
858
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Сестра Роналду отреагировала на вылет Португалии из ЧМ-2026

Катя Авейру обратилась к легендарному португальцу

07 июля 2026, 10:38 |
858
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Сестра Роналду отреагировала на вылет Португалии из ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, обратилась к легендарному португальцу после вылета национальной сборной Португалии из ЧМ-2026.

Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избран судьбой. Ты невероятный. Спасибо тебе за все, спасибо за так много, спасибо за мечты, спасибо за радости, спасибо миллионы раз. До самого конца концов», – написала Авейру.

Национальная сборная Португалии не смогла пробиться в 1/4 финала ЧМ-2026, минимально уступив команду Испании (0:1) и покинула нынешний розыгрыш Мундиаля. После матча тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подал в отставку.

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Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Вона може тільки тиснути 
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+3
Саме головне, шо Іспанія провела матч так бездоганно, стосовно фолів, що у сестри немає жодного аргументу застосувати свою важку артилерію звинувачень. Мовляв, суддя не дав пенальті, не видалив іспанця, що той не так подивився на братика і таке інше...
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