Серое пятно. План Трампа провалился: лидер США скрылся в матче с Бельгией

Нападающий сборной США Фоларин Балогун провалил встречу с Бельгией в 1/8 финала на ЧМ-2026, хотя вообще не имел права играть в этом матче.

Балогун был удален в игре с Боснией и Герцеговиной (2:0) за жесткий фол, но в мгновение ока правила для хозяев турнира изменились.

Звонок президента США Дональда Трампа заставил ФИФА во главе с Джанни Инфантино отменить дисквалификацию Балогуна.

Фоларин должен был стать ключом к успеху США в 1/8 финала, а стал серым пятном на поле в Сиэтле.

Нападающий не создал ни одного момента, имея ноль в статистике успешных обводок.

Балогун с ужасными показателями был заменен на 90+2-й минуте, в то время как сборная США была разгромлена – 1:4.

Статистика Фоларина Балогуна в матче с Бельгией:

0 голов

0 ассистов

0 созданных моментов

0 успешных обводок

0 отборов

10 передач – меньше всех среди игроков стартового состава

6 точных передач – меньше всех среди игроков стартового состава

60% точности передач – самый низкий показатель среди игроков стартового состава

19 действий – второй худший показатель среди игроков стартового состава (меньше только у травмированного Онана)