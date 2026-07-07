Серое пятно. План Трампа провалился: лидер США скрылся в матче с Бельгией
Лучше бы Фоларин Балогун отсидел матч из-за дисквалификации
Нападающий сборной США Фоларин Балогун провалил встречу с Бельгией в 1/8 финала на ЧМ-2026, хотя вообще не имел права играть в этом матче.
Балогун был удален в игре с Боснией и Герцеговиной (2:0) за жесткий фол, но в мгновение ока правила для хозяев турнира изменились.
Звонок президента США Дональда Трампа заставил ФИФА во главе с Джанни Инфантино отменить дисквалификацию Балогуна.
Фоларин должен был стать ключом к успеху США в 1/8 финала, а стал серым пятном на поле в Сиэтле.
Нападающий не создал ни одного момента, имея ноль в статистике успешных обводок.
Балогун с ужасными показателями был заменен на 90+2-й минуте, в то время как сборная США была разгромлена – 1:4.
Статистика Фоларина Балогуна в матче с Бельгией:
- 0 голов
- 0 ассистов
- 0 созданных моментов
- 0 успешных обводок
- 0 отборов
- 10 передач – меньше всех среди игроков стартового состава
- 6 точных передач – меньше всех среди игроков стартового состава
- 60% точности передач – самый низкий показатель среди игроков стартового состава
- 19 действий – второй худший показатель среди игроков стартового состава (меньше только у травмированного Онана)
0 - Folarin Balogun 🇺🇸— OptaJose (@OptaJose) July 7, 2026
0 goles.
0 asistencias.
0 ocasiones generadas.
0 regates.
0 entradas realizadas.
10 pases, el que menos de todos los titulares.
6 pases buenos, el que menos de todos los titulares.
60% de acierto en el pase, el que menos de todos los titulares.
19… pic.twitter.com/uOcVSf3wUl
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