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Чемпионат мира
07 июля 2026, 06:52 | Обновлено 07 июля 2026, 08:31
1759
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Серое пятно. План Трампа провалился: лидер США скрылся в матче с Бельгией

Лучше бы Фоларин Балогун отсидел матч из-за дисквалификации

07 июля 2026, 06:52 | Обновлено 07 июля 2026, 08:31
1759
1 Comments
Серое пятно. План Трампа провалился: лидер США скрылся в матче с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
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Нападающий сборной США Фоларин Балогун провалил встречу с Бельгией в 1/8 финала на ЧМ-2026, хотя вообще не имел права играть в этом матче.

Балогун был удален в игре с Боснией и Герцеговиной (2:0) за жесткий фол, но в мгновение ока правила для хозяев турнира изменились.

Звонок президента США Дональда Трампа заставил ФИФА во главе с Джанни Инфантино отменить дисквалификацию Балогуна.

Фоларин должен был стать ключом к успеху США в 1/8 финала, а стал серым пятном на поле в Сиэтле.

Нападающий не создал ни одного момента, имея ноль в статистике успешных обводок.

Балогун с ужасными показателями был заменен на 90+2-й минуте, в то время как сборная США была разгромлена – 1:4.

Статистика Фоларина Балогуна в матче с Бельгией:

  • 0 голов
  • 0 ассистов
  • 0 созданных моментов
  • 0 успешных обводок
  • 0 отборов
  • 10 передач – меньше всех среди игроков стартового состава
  • 6 точных передач – меньше всех среди игроков стартового состава
  • 60% точности передач – самый низкий показатель среди игроков стартового состава
  • 19 действий – второй худший показатель среди игроков стартового состава (меньше только у травмированного Онана)
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Андрей Витренко Источник: Opta
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А навіщо так сильно викладатися? Трамп порішає.
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