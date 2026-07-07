Опытный форвард Ромелу Лукаку отличился голом в ворота США в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

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Ромелу вышел на замену на 67-й минуте и проявил себя на максимум: нападающий забил на 90+3-й минуте.

Гол Лукаку довел поединок до разгрома и поставил точку в матче – 4:1 в пользу Бельгии.

На этом турнире Ромелу уже забил три мяча и отдал один ассист.

ВИДЕО. Как Ромелу Лукаку довел счет в матче с США до разгрома