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Чемпионат мира
07 июля 2026, 04:59 | Обновлено 07 июля 2026, 05:03
230
0

ВИДЕО. Как Ромелу Лукаку довел счет в матче с США до разгрома

Форвард сборной Бельгии поставил точку в противостоянии

07 июля 2026, 04:59 | Обновлено 07 июля 2026, 05:03
230
0
ВИДЕО. Как Ромелу Лукаку довел счет в матче с США до разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine
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Опытный форвард Ромелу Лукаку отличился голом в ворота США в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

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Ромелу вышел на замену на 67-й минуте и проявил себя на максимум: нападающий забил на 90+3-й минуте.

Гол Лукаку довел поединок до разгрома и поставил точку в матче – 4:1 в пользу Бельгии.

На этом турнире Ромелу уже забил три мяча и отдал один ассист.

ВИДЕО. Как Ромелу Лукаку довел счет в матче с США до разгрома

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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