Чемпионат мира07 июля 2026, 03:07 | Обновлено 07 июля 2026, 03:12
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США – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
07 июля 2026, 03:07 | Обновлено 07 июля 2026, 03:12
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7 июля в 03:00 стартовал поединок 1/8 финала между сборными США и Бельгии на ЧМ-2026.
Местом проведения матча стала арена «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США).
ЧМ-2026. Плей-офф
1/8 финала. 7 июля
США – Бельгия – 0:1 (обновляется)
Голы: Де Кетеларе, 9
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