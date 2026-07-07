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Чемпионат мира
07 июля 2026, 03:07 | Обновлено 07 июля 2026, 03:12
314
0

США – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

07 июля 2026, 03:07 | Обновлено 07 июля 2026, 03:12
314
0
США – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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7 июля в 03:00 стартовал поединок 1/8 финала между сборными США и Бельгии на ЧМ-2026.

Местом проведения матча стала арена «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США).

ЧМ-2026. Плей-офф

1/8 финала. 7 июля

США – Бельгия – 0:1 (обновляется)

Голы: Де Кетеларе, 9

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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