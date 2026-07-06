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Чемпионат мира
06 июля 2026, 22:05 |
4343
0

Португалия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

06 июля 2026, 22:05 |
4343
0
Португалия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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6 июля сборные Португалии и Испании проводят матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча стартовала в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля

Португалия – Испания – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Португалия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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