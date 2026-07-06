Чемпионат мира06 июля 2026, 22:05 |
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Португалия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
06 июля 2026, 22:05 |
4343
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6 июля сборные Португалии и Испании проводят матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча стартовала в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля
Португалия – Испания – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Португалия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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