Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Недостойна своего места»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе резко отреагировал на высказывания сенатора Национального конгресса Парагвая Селесты Амарильи.

Футболист заявил, что считает её слова неприемлемыми, и обвинил её в разжигании ненависти и расизма.

«Госпожа Селеста Амарилья, вы – отвратительная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь.

Из-за вашей безответственности и скрытого расизма мир обсуждает не достижения команды, а ваши скандальные заявления. Я не позволю людям с подобными взглядами свободно распространять ненависть», – написал Мбаппе в соцсетях.