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  4. Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 09:06 |
11131
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Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Недостойна своего места»

Футболист ответил сенатору Парагвая

07 июля 2026, 09:06 |
11131
7 Comments
Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе резко отреагировал на высказывания сенатора Национального конгресса Парагвая Селесты Амарильи.

Футболист заявил, что считает её слова неприемлемыми, и обвинил её в разжигании ненависти и расизма.

«Госпожа Селеста Амарилья, вы – отвратительная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь.

Из-за вашей безответственности и скрытого расизма мир обсуждает не достижения команды, а ваши скандальные заявления. Я не позволю людям с подобными взглядами свободно распространять ненависть», – написал Мбаппе в соцсетях.

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сборная Франции по футболу сборная Парагвая по футболу Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Знову чорножопим все не так
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+2
Людина-лайно - це як раз ти, лайно
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+2
Парагвайка дуже *перегнула палку*,але й Мбаппе,може тепер задумається про свою поведінку.
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+2
У этого якобы француза мозгов почти нет, все заточено только на мяч ... Уровень его Q не более 50 ( у нормальных людей с законченным высшим образование от 100 до 120...) Но этот выскочка посчитал, что он схватил Бога за бороду.... придурок.
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+1
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Сенаторка дуже експресивна і багато зайвого при такій посаді і публічно.Дуже жорстко і мізерно практично нізащо.Програли прогнозовано,,але треба залишатися людьми і це ж просто гра
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0
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