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Чемпионат мира
06 июля 2026, 22:43 | Обновлено 06 июля 2026, 22:44
1977
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Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Не достойна своего места»

Футболист ответил сенатору Парагвая

06 июля 2026, 22:43 | Обновлено 06 июля 2026, 22:44
1977
1 Comments
Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Не достойна своего места»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе резко отреагировал на высказывания сенатора Национального конгресса Парагвая Селесты Амарильи.

Футболист заявил, что считает её слова неприемлемыми, и обвинил её в разжигании ненависти и расизма.

«Госпожа Селеста Амарилья, вы – отвратительная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь.

Из-за вашей безответственности и скрытого расизма мир обсуждает не достижения команды, а ваши скандальные заявления. Я не позволю людям с подобными взглядами свободно распространять ненависть», – написал Мбаппе в соцсетях.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Сенаторка дуже експресивна і багато зайвого при такій посаді і публічно.Дуже жорстко і мізерно практично нізащо.Програли прогнозовано,,але треба залишатися людьми і це ж просто гра
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