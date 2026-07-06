Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Не достойна своего места»
Футболист ответил сенатору Парагвая
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе резко отреагировал на высказывания сенатора Национального конгресса Парагвая Селесты Амарильи.
Футболист заявил, что считает её слова неприемлемыми, и обвинил её в разжигании ненависти и расизма.
«Госпожа Селеста Амарилья, вы – отвратительная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь.
Из-за вашей безответственности и скрытого расизма мир обсуждает не достижения команды, а ваши скандальные заявления. Я не позволю людям с подобными взглядами свободно распространять ненависть», – написал Мбаппе в соцсетях.
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