Уимблдон06 июля 2026, 19:34 | Обновлено 06 июля 2026, 19:36
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Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Дебютный Q4 Уимблдона ждет. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Уимблдона-2026
06 июля 2026, 19:34 | Обновлено 06 июля 2026, 19:36
216
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🏆 Уимблдон-2026. 1/8 финала
6 июля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Эшлин Крюгер в 1/8 финала Уимблдона-2026.
Марта одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Костюк взяла реванш у Крюгер за поражение в 2025 году на кортах Аделаиды.
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Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Ее следующей соперницей будет Жасмин Паолини.
🏆 Уимблдон-2026. 1/8 финала
Эшлин Крюгер [Q] – Марта Костюк [12] – 4:6, 4:6
Видеообзор матча
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